Отстраниха лекаря, обвинен в подкуп за решения за намалена работоспособност

снимка: МЗ

Окръжен съд – Пазарджик отстрани от длъжност лекаря, обвинен за получаване на подкуп за издаване на решения за намалена работоспособност, съобщиха от съда.

На мъжът е повдигнато обвинение, че през от септември 2025 г. до средата на ноември 2025 г. във Велинград и Пазарджик, в условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение, е приел дарове – парични средства в общ размер на 8500 лева/4345.98 евро. За тези средства той е изготвил четири експертни решения за трайно намалена работоспособност. Престъплението е квалифицирано по чл. 302 от Наказателния кодекс, предаде БНТ.

Това е умишлено престъпление от общ характер, реализирано от обвиняемия с оглед на заеманата от него длъжност и ръководната му позиция в йерархията на ТЕЛК в пазарджишката болница. Според съда служебното му положение ще създаде пречки за обективното, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото.

Предвид ранния етап, на който се намира досъдебното производство, предстои провеждане на множество действия по разследването за изясняване на всички обстоятелства. Налага се събиране на доказателства чрез разпити на колеги и подчинени на обвиняемия в ТЕЛК, се посочва още в информацията.

Обвиняемият, лично и чрез своя защитник, не оспорва отстраняването. От Окръжен съд – Пазарджик уточняват, че прокурорът е посочил, че за да се изключи всяко съмнение, че обвиняемият може да окаже влияние върху колеги или други лица или да попречи на разкриването на обективната истина, следва да бъде уважено направеното от него искане.

