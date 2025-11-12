Oтстраниха от длъжност правосъдния министър на Украйна

Пиксабей

Украинското правителство отстрани временно от длъжност министъра на правосъдието Герман Галушченко на фона на разследването на голям корупционен скандал в енергийния сектор, съобщи премиерът Юлия Свириденко, цитирана от Ройтерс.

Галушченко, който преди беше енергиен министър, е обект на следствени действия, обяви вчера министерството му, предаде БТА.

Не бе уточнено дали те са свързани с разследването за корупция в енергетиката, образувано от Националната антикорупционна служба на Украйна (НАБУ).

