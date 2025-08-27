Отстраняват крайпътната растителност в участък от АМ "Хемус"

Снимка: АПИ

Между 8:30 и 16 ч. от днес - 27 август, до петък за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите ще се отстранява крайпътна растителност – треви и храсти, в участъка в посока София между 43-ти и 47-ми км на АМ „Хемус“.

На отсечката на територията на Софийска област поетапно в аварийната лента ще се разполага необходимата техника за извършване на дейностите, като трафикът ще преминава в активната и скоростната лента без ограничения, предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Оттам апелират също шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

