Отцепиха част от плажа в Мамая заради дрон в морето

снимка: МО, илюстративна

Румънските власти отцепиха част от плаж в черноморския курорт Мамая, след като туристи съобщиха, че са забелязали обект, приличащ на дрон, да се носи по вълните на морето, съобщава изданието СпотМедия.

Според изданието сигналът е бил подаден от туристи, които забелязали плаващия обект на около 25 метра от плажа, а властите са се намесили незабавно, като са ограничили достъпа до зоната, предаде БТА.

На място са пристигнали полицаи, пожарникари и представители на Бреговата охрана, които са отцепили зоната от съображения за сигурност.

Според Бреговата охрана намереният обект е безпилотен летателен апарат без експлозивни материали. Властите все още не са установили дали става дума за военен или цивилен дрон, отбелязва изданието.

Апаратът е бил изваден от водата и предстои да бъде анализиран от специалисти, включително от Румънската разузнавателна служба, за да бъде установен произходът му и начинът, по който е стигнал до румънското крайбрежие.

Редактор "Екип на Петел",

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