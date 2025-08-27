Отцепиха район в центъра на София заради изоставена раница
Снимки: Булфото
Сигнал за изоставен багаж предизвика засилено полицейско присъствие на кръстовището на бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ул. „Пиротска“ в столицата.
Районът бе отцепен от екипи на МВР, а на място пристигнаха и специализираните части на СОБТ.
По първоначална информация е имало съмнения за взривно устройство, поради което гражданите бяха държани на разстояние, информира Булфото.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!