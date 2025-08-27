Отцепиха район в центъра на София заради изоставена раница

Снимки: Булфото

Сигнал за изоставен багаж предизвика засилено полицейско присъствие на кръстовището на бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ул. „Пиротска“ в столицата.

Районът бе отцепен от екипи на МВР, а на място пристигнаха и специализираните части на СОБТ.

По първоначална информация е имало съмнения за взривно устройство, поради което гражданите бяха държани на разстояние, информира Булфото.

