Отцепиха района на "Кауфланд" Бриз във Варна

Снимка Фейсбук, Областна Дирекция на МВР Варна

Районът на Кауфланд в Бриз във Варна е отцепен.

Около 19:40 ч. е получен сигнал за пакет със съмнително съдържание на детска площадка в близост до Кауфланд на ул. „Д-р Петър Скорчев“ № 2. Сигналът се обработва по утвърдения ред за действия при съмнение за злоумишлен предмет.

В съответствие със стандартните процедури незабавно към мястото са насочени полицейски екипи, както и екипи на РДПБЗН и ЦСМП.

Районът е обезопасен, а действията по установяване на съдържанието продължават.

Редактор "Екип на Петел",

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