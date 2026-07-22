Отцепиха района пред Културния дом към руското посолство в София
снимка: МВР
Късно снощи бе отцепен районът пред Културния дом, който е обект към руското посолство в София. Това съобщиха от Столичната дирекция на Министерството на вътрешните работи (СДВР).
Пред Културния дом е намерен черен плик, предаде БТА.
На място бе изпратена жандармерия и медицински екип. От СДВР посочиха, че се действа по процедура.
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