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Отцепиха центъра на Манчестър заради съмнителни пакети

03.05.2019 / 18:33 1

Кадри Туитър

Центърът на британския град Манчестър е отцепен и редица транспортни маршрути са прекъснати, докато полицията разследва инцидент с "подозрителни пакети", предаде Спутник, цитирана от БГНЕС.

Снимки, споделени в социалните мрежи показват, че районът на Пикадили Гардънс е отцепен с полицейска лента, докато органите на реда обследват района. Няколко полицейски фургона са разположени на мястото.

"Районът на Пикадили Гардънс е отцепен, след бе съобщено за подозрителни пакети. Мъж на 26 години е задържан и разследванията продължават", съобщи полицията в Twitter.

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n eXu s (преди 1 час)
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