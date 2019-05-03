Отцепиха центъра на Манчестър заради съмнителни пакети

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Центърът на британския град Манчестър е отцепен и редица транспортни маршрути са прекъснати, докато полицията разследва инцидент с "подозрителни пакети", предаде Спутник, цитирана от БГНЕС.

Снимки, споделени в социалните мрежи показват, че районът на Пикадили Гардънс е отцепен с полицейска лента, докато органите на реда обследват района. Няколко полицейски фургона са разположени на мястото.

"Районът на Пикадили Гардънс е отцепен, след бе съобщено за подозрителни пакети. Мъж на 26 години е задържан и разследванията продължават", съобщи полицията в Twitter.

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