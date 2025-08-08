Отцепиха жп гарата в Стара Загора

снимка: МВР

Районът на жп гарата в Стара Загора е отцепен. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР - Стара Загора.

В 12:34 ч. днес е получен сигнал за изоставен куфар на ЖП гарата в Стара Загора. На място незабавно са изпратени полицейски екипи. Районът е отцепен. Хората са изведени от гарата. Действа се по процедура.

Проверката на органите на реда приключи в 16:33 ч. и пътуващите имаха възможност да използват помещенията на гарата, видя репортер на БТА. От полицията съобщиха, че съмнителни предмети не са намерени.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!