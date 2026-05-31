Отварят басейн „Юлиян Русев“ във Варна от утре

Снимка: Община Варна

Басейн „Юлиян Русев“ към ПК „Приморски“ възобновява дейността си за граждани и гости на Варна от понеделник - 1 юни, съобщават от ОП „Спорт-Варна“. Спортното съоръжение бе затворено за основен ремонт, чийто срок за изпълнение бе краят на месец май.

Изцяло подменена е облицовката на пода и голяма част от стените на басейна, както и на детския басейн, като вместо стъклокерамични плочи е поставена висококачествена клинкерна настилка с няколко пласта хидроизолация. Подменени са още решетките на преливниците, а в прилежащите площи е поставен нов гранитогрес с епоксидна фуга, устойчив на специфичните метеорологични условия в близост до морето. Настилката е избрана така, че да не се хлъзга.

Ремонтирани са външните стълбища, съблекалните, коридорите, баните, санитарните помещения. Подменени са мивки, душове, смесителни батерии, таванът пред фитнеса и др.

В такъв мащаб ремонт на басейна не е правен от близо 20 години. Ремонтните дейности са на обща стойност 480 931,55 евро без ДДС. Те се част от подготовката на комплекса за домакинството на Европейското първенство по водна топка за мъже до 20 години през месец август 2026 г., в което ще участват 16-те най-добри национални отбора в Европа.

От друга страна ремонтът и поддържането на комплекса в добро състояние, отговарящо на международни стандарти, е задължително условие, за да могат варненските състезатели да се подготвят и да се съревновават на най-високо равнище. Общинската спортна база, стопанисвана и управлявана от ОП „Спорт - Варна“, е изградена с цел постигане на високо спортно майсторство, но и за развитие на масовия спорт. Комплексът се ползва целогодишно от граждани и от 19 варненски спортни клуба по утвърден график, съгласно безвъзмездни договори, подписани между тях и Община Варна.

