Отварят досиетата „Епстийн“

Кадър Youtube

Камарата на представителите на Конгреса на САЩ гласува с 427 гласа "за" срещу 1 "против" да се задължи Министерството на правосъдието да публикува документите, свързани с разследването за сексуални престъпления на финансиста Джефри Епстийн, който се самоуби в затвора през 2019 година.

Републиканецът конгресмен Клей Хигинс от Луизиана, верен съюзник на Доналд Тръмп, беше единственият, който гласува „против“ законопроекта, съобщава Би Би Си.

Камарата гласува т.нар. Закон за прозрачността на досиетата на Епстийн – решение, с което се отварят файлове, пазени в тайна повече от 20 години. Решението на конгресмените задължава Министерството на правосъдието да публикува всички документи, свързани с разследванията на Джефри Епстийн, като се вземе предвид защитата на възможни текущи наказателни преследвания и на самоличността на непълнолетните жертви.

Законопроектът все още трябва да бъде приет от Сената, където — ако бъде променен, ще трябва да се върне в Камарата на представителите за ново гласуване. След това документът трябва да бъде подписан от президента Доналд Тръмп, за да влезе в сила. Всичко това означава, че може да мине известно време, преди който и да е от тези документи да бъде разкрит публично, уточнява "Асошиейтед прес".

Наскоро нови документи повдигнаха въпроси за Епстийн и неговите сътрудници, включително имейл от 2019 г., който той е написал до журналист, в който се казва, че Тръмп "е знаел за момичетата", допълва Нова тв.

Белият дом обвини демократите, че избирателно са публикували имейли, за да очернят републиканския президент.

Тръмп никога не е бил обвиняван в неправомерни действия във връзка с Епстийн, отбелязва "Асошиейтед прес". Финансистът, който се самоуби в затвора през 2019 г., докато чакаше процеса срещу него, имаше много видни познати в политическите кръгове и сред знаменитостите, освен Тръмп.

Преди дни Доналд Тръмп призова републиканците в Конгреса да подкрепят публикуването на документите, свързани с разследването на Епстийн. В публикация в собствената си социална мрежа Тръмп заяви, че нямало какво да крие и че не се притеснява от разсекретяването на файловете.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!