Отварят границата между България и Сърбия край Белоградчик за три дни

кадър: Нова тв

Границата мижду България и Сърбия край Белоградчик е отворена за свободно преминаване за три дни. Поводът е традиционният международен събор "Кадъ Боаз".

Събитието се провежда на прохода между белоградчишкото село Салаш и сръбското Ново Корито. То събира хиляди посетители, а традицията е на повече от век, предаде Нова телевизия. На самата граница има фолклорни изпълнения на състави от България и Сърбия.

"В рамките на три дни през годината ние се събираме заедно и махаме границата. По този начин отново сме заедно с тези два братски народа", заяви кметът на Белоградчик Боян Минков.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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