Отварят официално обходния авариен маршрут Смолян - Пампорово

Булфото

Аварийният обходен маршрут над свлачището между Смолян и Пампорово ще бъде официално отворен за движение днес. По него все още продължават довършителните работи. Затова вероятно до четвъртък той ще бъде отворен до 9 часа сутрин и след 17 часа, съобщи в ефира на БНР областният управител на Смолян Георги Пепеланов.

Участъкът от километър и половина се пуска след повече от месец затруднения, най-вече за работещите в Пампорово. Около 450 метра от него са черен път.

Пред Радио Пловдив кметът на Смолян Николай Мелемов заяви, че общината е положила чакъл по черния участък, но асфалтирането ще зависи от държавата.

Аварийният обходен маршрут беше пуснат в първите дни след като свлачище затвори основния път, но след това бе затворен заради спор със собственик на земя.

Областният управител Георги Пепеланов допълни, че след като приключат довършителните работи и бъде въведена временна организация на движението, аварийният път ще бъде достъпен за всички, а не само за хората, които работят в курортния комплекс.

Вече са подписани и договорите за ремонт на пътните участъци Смолян–Стойките и Стойките–Пампорово, които са част от обходното трасе, и се очаква съвсем скоро да започнат дейностите. Те обаче ще се извършват нощно време, за да не се пречи на движението.

Георги Пепеланов подчерта, че няма проблем с придвижването до Пампорово по обходните маршрути и туристите трябва да бъдат спокойни.

Припомням, че след голямо свлачище на 1 май, основният път Смолян-Пампорово беше затворен, което наложи използването на обходни машрути.

Редактор "Екип на Петел",

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