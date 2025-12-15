Отварят още един вход за Двореца в Балчик, удобен за хора с увреждания

Снимка: Булфото

Отварят вход „Тихото гнездо“ за Двореца и Ботаническата градина в Балчик.

Целта е да бъде осигурена по-добра достъпност за хора с увреждания чрез отварянето му и изграждане на вертикален подемник за инвалидни колички, посочва БНР.

„Вече са придвижени всички документи за отварянето на този вход. Те са съгласувани с главния архитект на Община Балчик, чака се разрешение от Националния институт за недвижимо културно наследство, за да можем да поставим голяма обща каса на двете институции, които управляват архитектурно-парков комплекс „Двореца“, обясни пред журналисти ръководителят на Ботаническата градина в Белия град Веселина Илиева.

Настоящият вход откъм морето е много неудобен и тесен, като дори е трудно да премине един човек, камо ли хора с детски или инвалидни колички – уточни и директорът на Държавен културен институт „Двореца“ Галина Миткова. Тя съобщи, че в началото на годината културният център ще кандидатства по проект "Красива България" за изграждане на такъв подемник и за осигуряване на достъпна среда.

„Надяваме се на одобрение в първите месеци на следващата година, за да може активният сезон да се посрещне с подходящо съоръжение и достъп откъм плажа“ – обясни тя първите крачки за преодоляване на нивата в архитектурно-парковия комплекс.

Входът вече е разчистен, за да могат посетителите да влизат и излизат директно до вила „Тихото гнездо“, както е било преди.

В края на тази седмица в Министерство на туризма трябва да се проведе наддаването за наемане на плаж Двореца. Търгът ще се проведе на 18.12.2025 г. от 14 ч.

За разлика от друг път, Държавен културен институт „Двореца“ няма да участва, тъй като поддържането на плажната ивица е икономически неизгодно, отбеляза Галина Миткова. Културният център ще се договори със следващия наемател откритата сцена да остане на плажа, където ще се проведат редица прояви от културния календар. „Това е от взаимен интерес, защото лятната сцена привлича страшно много хора“ – каза още тя.

