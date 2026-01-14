Отварят за скиори Витоша и Беклемето

Булфото

След редица колебания в температурите и снеговалежите, зимата вече предлага добри условия за ски на още две места в страната.

Дългоочакваният старт на сезона в полите на Витоша е на 15 януари с нощно каране по ски писта „Лалето“. Започват работа и други две писти, заедно с обслужващите ги съоръжения.

Също от днес скиори ще посрещат и в Троянския Балкан. Ски център „Беклемето“ официално отваря голямата си писта „Карцов бук“. В курорта може да се ползва и учебното трасе, предаде Нова тв.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!