Отвлякоха и пребиха младеж в Русенско
снимка: МВР
Двама отвлякоха и пребиха младеж в Русенско.
На 11 септември, около 09:00 часа, в полицейски участък в град Мартен се е явил 21-годишен жител на града.
Същият заявил, че предната вечер около 19:00 часа се е намирал в централната част на града със свои познати, когато до тях паркирал лек автомобил.
Водачът на автомобила и неговия спътник му били познати и след като той отказал да влезе при тях в автомобила, двамата го вкарали насила и потеглили.
След около 400 метра автомобила спрял и той успял да слезе от него и побягнал.
Двете лица от автомобила успели да го настигнат и му нанесли множество удари с юмруци по лицето и тялото.
По случая било образувано досъдебно производство, съобщават от ОДМВР-Русе, предаде "Новини".
