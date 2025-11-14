Отвлякоха млада жена в Свиленград

Пиксабей

Полицията в Свиленград работи по сигнал за отвличане на млада жена. Това съобщава bTV, позовавайки се на свои източници.

Според първоначалната информация жената е на около 20 години е била отвлечена в ранните часове на днешния ден близо до хотел в града.

Според свидетели по време на отвличането се чули писъци.

Издирването на жената, която е от Симеоновград, тече и в този момента, като в него участват и полицаи от областната дирекция на МВР в Хасково. От пресцентъра на МВР отказаха коментар и заявиха, че информация ще има на следващ етап.

По-късно стана ясно, че жената е намерена в Свиленград.

Задържани са трима потенциални извършители - един от тях е мъжът, с когото тя живеела на семейни начала.

В следобедните часове днес се очаква брифинг на прокуратурата да даде повече информация около случая.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!