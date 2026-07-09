Отвлякоха жена два пъти в рамките на часове в Италия

Снимка Пиксабей

Австралийка разказа как пътуването ѝ до Италия се е превърнало в кошмар, след като е била отвлечена два пъти в рамките на часове от двама различни мъже, предаде New York Post.

36-годишната Стефани, изпълнителен директор от Мелбърн, пътувала из Европа с приятели през октомври миналата година. След като те се прибрали в Австралия, тя решила да остане още няколко дни в Италия, защото проявила интерес към популярната италианска програма за продажба на изоставени къщи срещу символичната цена от 1 евро.

По време на престоя си в Ло Станьоне, край Марсала в Сицилия, тя се включила в среща на местни кайтсърфисти. Вечерта започнала спокойно, но скоро се превърнала в изпитание за живота ѝ.

Когато групата решила да продължи към друг бар, Стефани приела предложението на един от присъстващите да я закара с колата си. Малко след потеглянето мъжът започнал да шофира с опасно висока скорост.

„Каза: „Да видим дали тази кола може да стигне 160 км/ч.“ Помолих го да спре, казах му, че искам да сляза, но той само ускоряваше. Беше ужасно“, разказва тя пред news.com.au.

След около 12 километра колата влязла в ограден частен имот. Стефани проверила дали вратата е отключена и при първата възможност изскочила от автомобила.

„Започнах да тичам с всички сили. Скрих се зад първото, което намерих, и чаках, за да видя дали някой ме преследва“, спомня си тя.

След няколко километра пеша стигнала до малко населено място, където забелязала автомобил на охранителна фирма. С помощта на приложение за превод обяснила какво се е случило, а охранителят се съгласил да я закара до мястото, където е отседнала.

Но и това не сложило край на кошмара.

По пътя мъжът отбил встрани от пътя и поискал телефона ѝ, за да използва приложението за превод. След това написал съобщение: „Какво ще ми дадеш в замяна, че те прибрах?“

Стефани не се поколебала. Видяла, че вратата е отключена, изскочила от автомобила и побягнала към близко лозе.

След като се уверила, че никой не я преследва, тя продължила сама към хотела си, като се криела всеки път, когато забележела приближаващи фарове. По пътя спирала до вендинг автомати, за да купува напитки с банковата си карта, така че да остави следи за местонахождението си, ако се наложи.

На следващия ден Стефани останала в хотела и, по собствените ѝ думи, плакала почти през цялото време. По-късно се срещнала с екипа по кайтсърф, който останал шокиран от случилото се.

Жената подчертава, че не обвинява Италия за преживяното.

„Това не е италиански проблем. Мъжът, който ме качи в колата си, дори не беше италианец. За съжаление, на мен и на много мои приятелки са ни се случвали дори по-страшни неща и в Австралия“, казва тя.

Според нея случаят трябва да послужи като предупреждение към всички жени, които пътуват сами.

След преживяното Стефани е отложила плановете си да купи къща в Италия.

„Не мисля, че скоро бих се върнала сама, за да работя по подобен проект. Ако го направя, ще бъде само ако имам човек до себе си“, признава тя, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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