Отвлякоха жена и две деца в Благоевград

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Отлвичане на жена и двее деца в Благоевград, се превърна в истински екшън, достоен за сценарий на криминален филм. Драмата се разигра вчера посред бял ден и вдигна на крак служителите на ОД на МВР . Сигнал за отвличане на жена и две малки деца предизвика незабавна полицейска операция, а автомобилът, за който било съобщено, че се отдалечава от областния център, бил проследен чак до Банско, пише Struma.com.

Всичко започнало в района на хотел „Ален мак“, където очевидци станали свидетели на шокираща сцена. По думите им мъж насила качил в автомобил жена и две плачещи деца, след което потеглил в неизвестна посока.

Писъците на малчуганите буквално стресирали преминаващите, които един през друг подали сигнал в полицията. Последвала незабавна мобилизация на полицейските екипи, които започнали издирване на автомобила.

След проследяване колата била спряна в района на Банско, а проверката разкрила напълно различна картина от тази, която свидетелите предполагали.

Оказало се, че не става дума за отвличане или друго криминално престъпление, а за семеен конфликт. Ден по-рано съпрузите се скарали, след което жената взела двете им деца и напуснала семейното жилище,дошла при приятелка в областния център.

По-късно близки на мъжа я забелязали в района на хотел „Ален мак“ в Благоевград и му съобщили къде се намира.

Мъжът пристигнал на място, придружаван от девера си, с намерението да прибере семейството си. Опитите му да качи жена си и децата в автомобила обаче били съпроводени с бурни емоции и силен плач от страна на малчуганите, което създало впечатление у случайните свидетели, че пред очите им се извършва отвличане.

Докато полицейските екипи преследвали автомобила, напрежението в него постепенно стихнало. По време на пътуването до Банско съпрузите успели да изгладят отношенията си и да се помирят.

Пред полицаите жената заявила, че няма претенции към съпруга си, а твърденията за упражнена принуда били оттеглени. Така шумната полицейска операция, започнала със съмнения за тежко престъпление, приключила с неочакван обрат семейно сдобряване и любов , вместо тежък криминален случай.

Редактор "Екип на Петел",

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