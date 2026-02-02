Отвлякоха жена от автобус в Плевен, задържан е приятелят ѝ

Снимка: Пиксабей, илюстративна

34-годишен мъж е задържан под стража по обвинение в отвличане на 40-годишна жена, с която живеел на семейни начала.

Установено е, че случаят е от около 4 ч. сутринта на 31 януари на Автогара - Плевен. Според обвинението извършителят се качил в автобус, пътуващ за Кралство Испания, и като използвал сила и заплахи, свалил принудително от него 40-годишната пътничка. Противно на волята ѝ, тя е била качена в лек автомобил, в който се намирали още двама мъже.

След бързи действия на органите на реда колата била установена и спряна в Кнежа. Пострадалата била освободена, а тримата мъже в колата били задържани.

В хода на разследването е повдигнато обвинение на задържания. За това деяние законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 до 10 години.

С постановление на прокурор в Окръжна прокуратура - Плевен първоначално похитителят бил задържан за 72 часа, след което Окръжният съд е уважил искането на прокуратурата за постоянен арест и е наложил мярка за неотклонение „Задържане под стража“. Разследването по случая продължава.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!