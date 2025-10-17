Отвлякоха жена от бензиностанция в Гълъбово

Пиксабей

На 15 октомври, в 14:40 часа, в Районното управление на Гълъбово е получено съобщение от 19-годишна жена, че на същия ден, около 02:00 ч., от бензиностанция в Гълъбово, против волята ѝ и чрез използване на сила е била качена от познат за нея мъж – 25-годишен в лек автомобил, негова собственост, а управляван от 19-годишен мъж.

По данни на жената след продължилия около двадесет минути разговор между нея и по-възрастния мъж, тя напуснала автомобила.

В резултат на проведените от полицейските служители оперативно-издирвателни мероприятия двамата мъже са установени и задържани за срок до 24 часа.

Образувано е досъдебно производство по чл.142, ал. 1 от НК под надзора на Окръжна прокуратура- Стара Загора. Работата по случая продължава, съобщиха от полицията.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!