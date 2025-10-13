Отвлякоха жена в Разград

Пиксабей

Задържаха двама мъже за отвличане в Разград, съобщиха от полицията.

По данни на полицията на 13 октомври 26-годишен мъж и 52-годишния му чичо, който е криминално проявен и осъждан, влизат в апартамент в жк. „Орел“ под предлог, че искат да се срещнат с бившата съпруга на по-младия.

Със сила и заплахи качват 21-годишната жена в автомобил и тръгват в неизвестна посока.

След като 30-годишната ѝ сестра подава сигнал, са предприети действия.

Тримата са установени в Исперих. По случая се води разследване, предаде "Дарик".

