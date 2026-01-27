кадър: бТВ, архив

Екипи на Общината и Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" отводняват мазета и дворове в Кюстендил и селата след обилните валежи. 28 л на кв. метър е падналият дъжд до тази сутрин, а по-високите части в района заваля и сняг.

Екипите са реагирали на няколко сигнала и проблемни ситуации в града и селата Соволяно, Катрище, Търновлаг и Пиперков чифлик, където са били залети дворове. Наводнени сгради е имало в квартал "Изток, предаде БНР.

Благодарение на бързата реакция на екипите на Общинското предприятие "Чистота“ са предприети адекватни действия и е предотвратено нанасянето на щети. Постоянно се следи нивото на река Банщица, която преминава от единия до другия край на града. То е по-високо от обичайното, но няма място за притеснение. Кметът инж. Огнян Атанасов:

"Отводняват се дворове, както и приземни етажи".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!