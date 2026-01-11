Отворени са пътищата за Витоша

Снимка: Столична община,архив

"В готовност през нощта имаше 166 снегорина, които бяха разпределени за урбанизираната територия, двата пътя за Витоша и Южната дъга на Софийския околовръстен път. Към 8:00 часа тази сутрин работят 61 машини. Те извършват обработки против заледявания в някои райони".

Това заяви директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков.

"Районите, в които започнаха първите обработки, както обикновено са районите в квартали, разположени във високите части на града - "Банкя", "Овча купел", "Панчарево" и "Витоша", посочи той.

„Ситуацията на Витоша в момента е добра, отворени са и двата пътя. Пътят за "Алеко" беше затворен между 4:00 и 6:30 часа заради почистване и опесъчаване. Към момента няма установени заледявания. Колегите следят обстановката и ако трябва, ще бъдат извършени нови опесъчавания“, коментира Николай Неделков.

Той коментира и причините за големите локви вода, които се бяха образували на много места вчера сутринта в различни части на София, като най-трагично бе положението в квартал „Малашевци“, където направо течеше река.

„Проблемите бяха различни на места. Имаше невъзможност шахтите да поемат количествата вода, на места имаше ниски точки, където няма изградени дъждоприемни шахти и водата се събра. Заедно с аварийна помощ се предприемат всички мерки, за да бъдат избегнати подобни ситуации“, заяви той за БТВ.

"В момента Градският транспорт върви по обичайните маршрути и няма закъснения. От 8:30 часа вървят и автобусите за Витоша. Както всеки уикенд - от 10 до 15 часа, пътищата ще бъдат затворени за автомобили, така че гражданите, които искат да се качат на Витоша, да използват градския транспорт", посочи Неделков.

Той съобщи, че на 46 търговски обекта са издадени глоби - на стойност 50 лева, заради непочистени тротоари и останали заледявани след предишния снеговалеж.

