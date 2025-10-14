Отвори въпрос за 10 000 лева в „Стани богат“

Редактор: Недко Петров

Стопкадри бТВ

Бивш младежки национал по волейбол направи блестяща игра в „Стани богат“. Георги Ризов спечели 5000 лева, но по-важното е, че показа богата обща култура, завиден интелект и знания, с които впечатли зрителите.

Освен че отговаряше бързо и точно на въпросите, Жоро правеше и интересни анализи на всички потенциални отговори, преди да даде верния от тях.

Мъжът от Костинброд случи и с два от жокерите – „50:50“ и водещия, но за сумата от 5000 лева, която заключи, се наложи да помага и неговия баща.

Играчът бе попитан: Цветовете на ФК „Бока Хуниорс“ били избрани заради първия кораб, пристигнал в пристанището. От коя страна бил той?, с възможности Италия, Испания, Дания и Швеция.

Георги потърси правилната опция по цветовете на държавите, сред които бяха и синьо-жълтите на скандинавската държава.

Натам клонеше и татко му, който слезе на сцената от публиката, и това даде основание на участника да заложи на едно от предположенията си Швеция и да продължи напред.

Въпросът за 10 000 лева бе: Коя е първата жена, изобразена върху пощенска марка в САЩ? – Марта Вашингтон, Исабела I Кастилска, Покахонтас и Фрида Кало.

Тук Георги допусна единствената си грешка, която сложи край на изявата му в шоуто по бТВ. Той маркира съпругата на първия американски президент Джордж Вашингтон, но ставаше дума за кралицата на Кастилия и Леон Исабела I Кастилска.

