Отвори врати изцяло обновеният Дом за стари хора „Гергана“

Снимка Община Варна

Една от най-значимите инвестиции в социалната инфраструктура на Варна вече е факт - след цялостна модернизация Домът за стари хора „Гергана“ отвори врати в напълно обновена, достъпна и енергийно ефективна среда, създадена да осигури по-добър живот и по-качествена грижа за своите потребители. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Националния план за възстановяване и устойчивост чрез Министерството на труда и социалната политика.

На официалното откриване присъстваха заместник-кметът на Община Варна Снежана Апостолова, Зорница Василева – началник на кабинета на министъра на труда и социалната политика, директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна Христина Димитрова, представители на държавни и общински институции, социални услуги, партньори по проекта и гости. Свещеници от Варненската и Великопреславска митрополия отслужиха водосвет за здраве и благополучие. Символичната лента на обновения дом беше прерязана от официалните гости.

Начинът, по който едно общество се грижи за своите възрастни хора, е мерило за неговата зрялост, човечност и отговорност. Затова за Община Варна социалната политика никога не е била второстепенна задача. Тя е сред нашите най-важни приоритети, защото зад всяка социална услуга стои човешка съдба, семейство и необходимост от навременна подкрепа, заяви заместник-кметът Снежана Апостолова.

Модернизацията обхваща четирите сгради на комплекса с обща разгъната застроена площ от 4 884,30 кв. м. Извършен е цялостен основен ремонт, въведени са мерки за енергийна ефективност, изградена е фотоволтаична инсталация и е осигурена напълно достъпна архитектурна среда чрез външен асансьор и необходимите комуникационни пространства. Изцяло са обновени дворът, общите части и жилищните помещения.

В рамките на проекта е доставено ново обзавеждане за 44 двойни стаи, 8 единични стаи и 2 боксониери за по двама потребители, което позволява прилагането на индивидуален подход при настаняването на възрастните хора според техните потребности и предпочитания, с общ капацитет на услугата 100 потребители.

Освен жилищната част е осигурено и специализирано оборудване за залата за рехабилитация, лекарския кабинет и манипулационната. Обновени са трапезарията, клубът по трудотерапия, където потребителите ще могат сами да приготвят храна, залата за групови занимания, залата за тихи занимания и библиотеката. Ново обзавеждане и оборудване са получили още административните кабинети, помещенията за почивка на персонала и пералното стопанство.

Инвестицията е на стойност 3 964 715,90 евро и е осигурена изцяло като безвъзмездна финансова помощ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Обновената база предлага повече комфорт, сигурност и възможности за активен ежедневен живот на възрастните хора, като едновременно с това подобрява условията на труд за специалистите, които ежедневно полагат грижи за тях.

С реализирането на този проект Община Варна затвърждава своя ангажимент към развитието на съвременни, достъпни и устойчиви социални услуги. Обновеният Дом за стари хора „Гергана“ е пример как инвестициите в социалната инфраструктура се превръщат в реално по-добро качество на живот, повече достойнство и по-сигурна грижа за възрастните хора, пише Пресцентър на Община Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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