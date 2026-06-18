Отвориха Районния съд във Варна след проверката за бомба

Снимка Пиксабей

Драмата във варненски съд приключи.

Подаден от телефон сигнал за бомбена заплаха затвори за около час по обяд съдебната палата на площад „Тракия” във Варна, съобщават от съда.

Сградата, в която се намират Районен съд – Варна и Районната прокуратура, беше евакуирана временно и беше преустановена дейността на деловодствата и заседанията по дела.

След извършване на проверка от специализираните служби, достъпът и обслужването на граждани е възстановено, като разглеждането на дела продължава по реда на тяхното насрочване, съобщи Радио Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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