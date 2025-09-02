Отвориха два обновени магазина на Лидл

Кадър Г. Попов, Фб

На 1 септември Лидл отвори 2 обновени магазина.

Обновен е магазинът в София, Център, ул. Екзарх Йосиф

Другият обновен магазин е пак в София, Захарна фабрика.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!