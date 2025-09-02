Отвориха два обновени магазина на Лидл
02.09.2025 / 22:12 0
Кадър Г. Попов, Фб
На 1 септември Лидл отвори 2 обновени магазина.
Обновен е магазинът в София, Център, ул. Екзарх Йосиф
Другият обновен магазин е пак в София, Захарна фабрика.
