Отвориха линиите за гласуване на 'Евровизия"

Финалът на 70-ото издание на конкурса „Евровизия 2026“ беше тържествено открит във Виена, като линиите за гласуване вече са отворени и зрителите по цяла Европа и извън нея могат да подкрепят своите фаворити. Напрежението в залата и пред екраните расте, докато започва най-важната музикална битка на годината.

Сред 25-те финалисти е и България, представяна от DARA с песента „Bangaranga“. Българското участие отново привлича сериозно внимание онлайн, а феновете активно обсъждат шансовете на изпълнителката да се нареди сред водещите имена на финала, пише Нова тв.

Според предварителните прогнози за победата се открояват огнен финландски дует, впечатлил с енергично сценично шоу, както и високо оценена австралийска изпълнителка, която се отличава със силен вокал и модерно поп звучене. Очаква се именно между тях да се води една от най-оспорваните битки в тазгодишното издание.

Юбилейният конкурс преминава и под сянката на политическо напрежение, след като пет държави се оттеглиха в знак на бойкот заради участието на Израел, което допълнително засили обществените реакции около събитието.

Сега всички погледи са насочени към сцената във Виена, където започва решаващият етап в борбата за титлата „Евровизия 2026“.

