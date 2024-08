Отвориха очите на българите за "светофара A,B,C,D,E" на стоките в Лидл, Билла и Кауфланд

Посетителите на Лидл, Билла и Кауфланд са виждали разноцветната система на много от продуктите, но малцина знаят какво значи.

Светофарната система ни помага на пътя, но тя може да бъде безценен помощник и за да се ориентираме, когато пазаруваме хранителни продукти. Всички знаем, че трябва да четем етикета, но не винаги разполагаме с време да го правим за всеки продукт. Обаче вече има система за етикетиране, която значително ни улеснява да се ориентираме бързо какви храни да изберем да консумираме ежедневно и кои трябва да приемаме по-рядко, за да водим здравословен начин на живот. Става дума за индекса Nutri-Score - знак върху етикета с цветовете на светофара, който помага на потребителите да направят информиран избор при пазаруване на храна.

Как се изчислява Nutri-Score

Цветовата скала е разработена от френския орган за обществено здраве (Santé Publique France) през 2017 г. Начинът за калкулацията на Nutri-Score е научно обоснован и е разработен от международен екип от независими специалисти по хранене в сътрудничество с организации за защита на потребителите и представители на хранителната промишленост. Петстепенната скала от цветове и латински букви от зелено А до червено Е ни дава информация за хранителните стойности в продукта. При изчисляването на Nutri-Score се взема предвид съотношението на полезни компоненти в храната с компоненти, по-неблагоприятни за здравето. Полезните компоненти включват влакнини и белтъци, както и зеленчуци, плодове, ядки, бобови култури и някои масла за готвене. Сред неблагоприятните компоненти са високата енергийна стойност, наситените мастни киселини, захарите и солта.

За какво сигнализира светофарът Nutri-Score

В рамките на една и съща продуктова група, продукт със зелен рейтинг A е по-подходящ за здравословна диета, отколкото продукт с червен рейтинг E. Целта не е храните да бъдат категоризирани като „лоши" или „добри". Това е начин да постигнем балансирани и разнообразни хранителни навици. Ето и по-подробно обяснение на индекса:

Nutri-Score A (тъмнозелено): храните с показател А се считат за храни с оптимална питателност. Те са богати на хранителни вещества, благоприятни за здравето, и съдържат по-малко калории, захари, наситени мазнини и сол. Следователно те са добър избор при балансирана диета.

Nutri-Score B (светлозелено): храните с рейтинг B също са питателни, макар и не в такава степен като тези с рейтинг A. Все пак са здравословни като цяло.

Nutri-Score C (жълто): храните с показател C се считат за средни по отношение на своята питателност. Съдържат умерени количества полезни хранителни вещества, но са по-калорични и е добре да се включат в менюто в умерени количества.

Nutri-Score D (оранжево): храните с рейтинг D не са достатъчно питателни и съдържат повече калории, захари, наситени мазнини или сол. Затова е добре да не се консумират често.

Nutri-Score E (тъмночервено): храните с показател E са най-малко питателни. Те са с високо съдържание на хранителни вещества, които трябва да бъдат консумирани по-рядко.

Балансът е ключът

Nutri-Score позволява да сравняваме подобни храни от една и съща продуктова група, а не от различни. Например за кисело мляко, което често се оценява с A, B или C, Nutri-Score C е най-ниският възможен рейтинг. От друга страна, за масла, които често се оценяват с C, D или E, Nutri-Score C е най-добрият възможен рейтинг. Ето защо не е необходимо да се стремим да приемаме само продукти с Nutri-Score A или B. Храните, маркирани с D и E, също могат да бъдат част от балансираната диета, при условие че се консумират по-рядко и в малки количества.

От Лидл посочиха, че последователно прилагат Nutri-Score върху етикетите на своите собствени марки още от 2022 г.

