Отвориха пътя София - Варна в участъка край Севлиево след тежката катастрофа

Снимка: Фейсбук, Катастрофи и нарушения в България, Г. Луканов

Пътят София - Варна в участъка край Севлиево вече е отворен. Тежка катастрофа го затвори за часове. Лек автомобил се вряза в туристически автобус рано тази сутрин и предизвика километрични опашки.

Инцидентът е станал малко след 5 ч. По непотвърдена информация в туристически автобус са пътували хора, които са се прибирали от Черна гора към Русе, когато в участъка от пътя край Севлиево в тях челно се удря лек автомобил. За съжаление, водачът му е загинал на място.

Никой от пътниците в автобуса не е пострадал. Единствено шофьорът на автобуса е откаран за преглед в спешно отделение, но и той е добре, съобщава БНТ. Огледите на място продължиха часове, заради което се образуваха километрични опашки от автомобили, които бяха пренасочвани по обходни маршрути.

Причините за катастрофата тепърва ще се изясняват, като се работи по различни версии.

