Отвориха писта Меча поляна на Витоша

снимка Булфото

От днес за скиори и сноубордисти е отворена писта Меча поляна и обслужващата я транспортна лента, съобщават от "Витоша Ски" на своята фейсбук страница.

Работи се активно и по подготовката на Витошко Лале 1 и се надяваме съвсем скоро да можем да ви посрещнем за дневно и нощно каране, информират още от фирмата.

В края на ноември миналата година от Столичната община съобщиха, че са извършени ремонти по важни пътни артерии в подножието на Витоша преди зимния сезон. Подобрена е инфраструктурата към ски писта Лалето и ски зона Ветровала, както и по направленията „Беловодски път“, ул. „Севастократор Калоян“ и ул. „Акад. Сандърс“ в район „Витоша“, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!