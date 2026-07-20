Отвориха за движение "Тракия" след инцидента с обърнат тир край Карнобат

Отвориха за движение автомагистрала „Тракия“ след инцидента с обърнат тир край Карнобат. Аутобанът остана затворен за автомобили в продължение на над пет часа, като превозните средства се отклоняваха по обходен маршрут през Карнобат, пише БНТ.

Този следобед, малко преди 17:30 ч., тежкотоварен камион се преобърна на автомагистралата, след като е спукал гума в района на 311-ия километър в посока София.

Тирът, превозващ фракция, се е обърнал върху пътното платно и е блокирал средната и аварийната лента. Зад волана е бил 47-годишен мъж от Стара Загора, който е откаран в болницата в Ямбол с общи наранявания.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!