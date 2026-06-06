Отвориха за движение крайезерния път

Снимка: МОСВ

Крайезерният път в посока село Казашко вече е отворен за движение. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна.

Припомняме, че той беше затворен заради голям пожар в склад за гуми.

На терен продължава да бъде екип на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, за да не се допусне повторно разпалване на огъня.

Както вече писахме, горят стари гуми, складирани в близост до входа на обекта. По данни на ГД ПБЗН засегнатата площ е около 400 кв. м.

Извършена е и незабавна съвместна проверка от експерти на РИОСВ – Варна и Регионална лаборатория – Варна.

На място бяха изпратени експерти по качеството на атмосферния въздух и управление на отпадъците, които са извършили оглед на района и са проследили обстановката съвместно с компетентните институции, съобщиха по-рано от Министерството на околната среда и водите. Към момента на проверката на място са работили два противопожарни екипа.

Редактор "Екип на Петел",

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