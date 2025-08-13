Снимка Булфото

Движението по възлов път у нас е възобновено.

Отвориха за движение пътя Велико Търново - Русе.

Произшествието в участъка между селата Поликраище и Куцина е обработено по административен ред, съобщиха от Областната дирекция на полицията във Велико Търново.

По-рано тази вечер движението в участъка беше ограничено заради катастрофа, информира БТА.

