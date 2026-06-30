"Отвратителен акт": Принц Алберт осъди атентата срещу близкия до Кремъл украински олигарх Вадим Ермолаев

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Полицията в Монако и Франция издирва заподозрян за поставянето на взривно устройство, след като трима души бяха ранени при експлозия в богатото княжество. Според френски и украински медии нападението е било насочено срещу родения в Украйна олигарх Вадим Ермолаев, предаде БТВ

Издирването започна, след като взривното устройство избухна в понеделник вечерта в Монако – държава, известна с казиното си, луксозните яхти, строгите мерки за сигурност и начина на живот на своите изключително богати жители.

Държавният министър на Монако Кристоф Мирман заяви пред BFM TV, че се смята, че заподозреният е избягал във Франция, цитира БТВ.

Княжеството граничи с морето от едната страна, а от другата е заобиколено от Франция. Между двете държави няма граничен контрол, а Италия се намира в непосредствена близост.

Мирман съобщи, че тримата основни пострадали остават в болница. По думите му най-тежко ранена е жена, чието име не беше оповестено. Местният вестник Monaco Matin съобщава, че при експлозията тя е загубила части от долните си крайници.



Според френски и украински медии предполагаемата мишена на нападението е Вадим Ермолаев – бивш предприемач в сферата на недвижимите имоти в украинския град Днипро. Преди няколко години той е напуснал Украйна, отказал се е от украинското си гражданство и е придобил гражданство на Кипър.

През декември 2023 г. Ермолаев беше включен в украинския санкционен списък. Украински медии твърдят, че санкциите са наложени заради предполагаема стопанска дейност в окупирания от Русия Крим. В интервю за RBC-Украйна през 2024 г. Ермолаев отрече да притежава или управлява какъвто и да било бизнес на полуострова.



Кристоф Мирман отказа да потвърди или отрече дали именно Ермолаев е бил целта на атаката.

По отношение на състоянието на пострадалите Мирман заяви, че най-тежко раненият пациент ще бъде лекуван в болница в близката Ница или в Марсилия. Той добави, че млад мъж е получил по-леки наранявания.

Други местни власти отказаха да потвърдят самоличността на пострадалите или да предоставят допълнителна информация за разследването.

Властите координират издирването

Принц Албер II определи нападението като „отвратителен акт“ и заяви, че случилото се е шокирало всички жители на Монако.

По думите му властите на княжеството работят в тясна координация с френските служби, за да установят и задържат заподозрения.



Френски медии съобщават, че записи от видеонаблюдение показват мъж, който оставя раница пред входа на жилищна сграда малко преди експлозията. Monaco Matin публикува кадър от охранителна камера с предполагаемия извършител, облечен с тъмна шапка и тъмна горна дреха, носещ бяла чанта на рамо.

BFM TV, позовавайки се на главния прокурор на Монако, съобщи, че използваното устройство представлява т.нар. „бомба-пратка“.

През февруари в Германия беше арестуван заподозрян за убийството на бивш проруски украински политик, застрелян пред училище в престижно предградие на Мадрид през 2025 г.

Редактор "Екип на Петел",

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