Овчаров: БСП е предадена от брокер на Пеевски и Борисов

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Както се очертава, най-вероятно БСП няма да влезе в парламента. Може би това ще бъде катарзиса, който най-после ще раздвижи партията и ще задейства останалите съпротивителни сили, и най-накрая ще я изчисти от тази плесен, която е обраснала в тялото й.

Такова мнение изрази членът на БСП и бивш енергиен министър Румен Овчаров.

Кирил Добрев и Драгомир Стойнев носят вина за това, което се случва в БСП след юли месец 2024 година. Целта, която е е момента, е вкарването на БСП в тази позиция на обслужването на интереси на Делян Пеевски, Бойко Борисов и ГЕРБ, и на практика заличаване на БСП, добави той.

Кирил Добрев е брокерът, който предаде БСП на Пеевски и Борисов. Целта е да използва БСП, за да задоволи клиентелски интереси на така наречените съратници, които движи със себе си. На практика да обслужва Пеевски и Борисов, разбира се, получавайки съответните икономически облаги. Аз няма какво да доказвам, има достатъчно факти, каза още по БНТ Румен Овчаров.

