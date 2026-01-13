реклама

Овчаров: БСП е предадена от брокер на Пеевски и Борисов

13.01.2026 / 19:42 3

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Както се очертава, най-вероятно БСП няма да влезе в парламента. Може би това ще бъде катарзиса, който най-после ще раздвижи партията и ще задейства останалите съпротивителни сили, и най-накрая ще я изчисти от тази плесен, която е обраснала в тялото й.

Такова мнение изрази членът на БСП и бивш енергиен министър Румен Овчаров.

Кирил Добрев и Драгомир Стойнев носят вина за това, което се случва в БСП след юли месец 2024 година. Целта, която е е момента, е вкарването на БСП в тази позиция на обслужването на интереси на Делян Пеевски, Бойко Борисов и ГЕРБ, и на практика заличаване на БСП, добави той.

Кирил Добрев е брокерът, който предаде БСП на Пеевски и Борисов. Целта е да използва БСП, за да задоволи клиентелски интереси на така наречените съратници, които движи със себе си. На практика да обслужва Пеевски и Борисов, разбира се, получавайки съответните икономически облаги. Аз няма какво да доказвам, има достатъчно факти, каза още по БНТ Румен Овчаров.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
MrBean (преди 33 минути)
Рейтинг: 203595 | Одобрение: -1625
Ееех.лесно е когато си милиардер...
0
0
kjk (преди 38 минути)
Рейтинг: 171859 | Одобрение: 18619
По скоро е продадена на прасетата!!!;)УхиленАнгелчеКорупцията която въдвори и изяде главата на БСП!!!;)Гняв:errm:
0
0
KRISTINCHO (преди 45 минути)
Рейтинг: 42370 | Одобрение: -25
Явно Румен Овч. е забравил че е санкциониран от правителството на САЩ по Закона " Магнитски" заради широкото му участие в корупцията в България.. 
Нищо добро не те чака, ако в двора ти влезе КОМУНИСТ, ЦИГАНИН или КОЗА.

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама