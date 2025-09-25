Овиедо и Барселона играят при 0:0 в последната среща от 6-ия кръг на Ла Лига

снимка: Пиксабей

Каталунците преследват лидера Реал Мадрид, като победа би ги доближила до две точки зад “белите”. Домакините пък започнаха трудно и вече записаха четири загуби.

Наставникът на гостите Ханзи Флик връща Маркъс Рашфорд в стартовия състав, а Роберт Левандовски сяда на пейката. Жул Кунде и Френки де Йонг също получават почивка, а вместо тях започнаха Ерик Гарсия и Марк Касадо. Сред 11-те на Овиедо има познати имена като на Санти Касорла, Ерик Байи, Леандер Дендонкер и Саломон Рондон, предаде Спортал.

Рашфорд отправи бомбен удар от въздуха в 10-ата, който едва беше спасен от вратаря на домакините. Същото се случи и в 23-тата, като този път се стигна до корнер.

