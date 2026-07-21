Овладяха големия пожар в Ръждак

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Овладян е пожарът край петричкото село Ръждак. Няма пострадали хора и засегнати къщи. Това каза началникът на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Петрич, главен инспектор Стоян Тилев, цитиран от БТА.

По думите му огънят е възникнал вследствие на мълния в района между сметището и селото, в гориста местност. На този етап пожарът ще продължи да тлее на отделни места, но е овладян и не съществува риск да се разпространи.

В гасенето са участвали два екипа на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, доброволците от Аварийно звено – Петрич, служители на горското стопанство и над 20 доброволци от село Ръждак, сред които и кметът на населеното място Георги Стоянов. Общо в действията по овладяването на пожара са се включили около 30 души.

Към момента не може да бъде посочена засегнатата площ. Очаква се тя да бъде установена след извършването на оглед на терена, каза още главен инспектор Стоян Тилев.

Редактор "Екип на Петел",

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