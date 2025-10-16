Овладяха пожара в автоморга в Сливен

снимка: Пиксабей

Локализиран е пожарът в автоморга в Сливен. Това каза пред журналисти главен инспектор Росен Георгиев, изпълняващ длъжността началник на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – Сливен.

Огънят е ограничен, за да не се разпространи към намиращите се в близост автомобили и стелажи с авточасти на територията на автоморгата, както и към съседните сгради. Седем противопожарни автомобили гасят огъня, участват екипи от Сливен, Нова Загора, Твърдица и Ямбол.

Няма пострадали хора. Имаше опасност за екипите, защото на моменти имаше взривове от еърбеците на автомобилите, но сме взели мерки, обясни главен инспектор Росен Георгиев.

По думите му няма опасност за хората от задимяването, екип със специализиран автомобил е пристигнал от Ямбол за замерване чистотата на въздуха. Експертите ще установят дали има замърсяване на въздуха.

Гасителните действия продължават, ще бъде организирано и дежурство на по-късен етап, за да не се разгори отново пожарът.

Както БТА съобщи, сигналът е подаден в 19:12 часа. Изясняват се причините за пожара.

