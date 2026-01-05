Овладяха пожара в склад за соларни панели в Хасково

Снимка: Булфото

Овладяван е пожарът в склада за соларни панели, материали за фотоволтаици и батерии, който възникна към 16:00 часа в Източната индустриална зона на Хасково, съобщи на мястото на произшествието директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Митко Чакалов.

Както БТА съобщи по-рано, пет противопожарни автомобила с висока вишка се включиха в борбата със стихията.

Освен подпокривното пространство пожарът е обхванал и горими, и негорими материали в склада, обясниха огнеборци. Цялото помещение е пълно с гъст дим.

През нощта на място ще остане дежурен екип, а тепърва предстоят още огледи за установяване на причините за пожара и за причинените щети.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!