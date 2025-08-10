Овладяха пожара в столичния квартал "Христо Ботев"

Кадър Нова телевизия

Пожарът в квартал "Христо Ботев" вече е овладян, съобщиха за БТА от пожарната.

Горяха сухи треви и храсти, както и стари автомобилни гуми. Сигналът е подаден в 15,05 ч., на място са отишли седем противопожарни автомобила с 21 служители.

Репортер на БТА видя, че пламъци около 19 ч. отново обхванаха сухи треви и храсти откъм ул. "Източна тангента" в близост до летище "Васил Левски". Екипи на пожарната реагираха веднага и загасиха за втори път огъня.

Няма опасност за къщите наоколо, огнеборците следят ситуацията.

