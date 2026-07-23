Овладян е пожарът край Асеновград, замерват въздуха в съседните места

Кадър бТВ

Овладян е пожарът край Асеновград, който избухна късно снощи. Няма риск да се разпространи, но и в този момент десетки огнеборци са на терен.

Заради горяща пластмаса гъсти облаци дим продължават да се носят към близките села. Екоинспекцията не засича замърсяване на въздуха в Асеновград, а в момента се извършва замерване в съседните населени места, съобщи бТВ.

Пожарът тръгва от запалени треви в близост до бившия завод „Химик“ и бързо набира сила – горящ фронт от около 1 км навлиза в производствени сгради. Четири са напълно унищожени, пламва и завод със складирани пластмасови изделия.

„Голяма част от тези пластмаси се разтопиха и трудно достигат гасителните вещества до основата“, казва ст. комисар Васил Димов, директор на Противопожарна служба – Пловдив.

Силният вятър прехвърля пламъците и към сметището.

„Опасността от депото е наличието на метан, който се образува при гниенето на отпадъци. Там бяха ситуирани автобусите на града, които обслужват схемата, и ги изместихме, и ги прекарахме към града“, казва Христо Грудев, кмет на Асеновград.

Собственици на обекти в зоната на пожара извадиха маркучите и също гасиха.

„Ние сме тук, с каквото можем, помагаме с маркуча и това е нещо“, казва Емил Григоров.

Обгазени от пожара са съседните села Боянци и Козаново.

„Никой не се обади, нищо не се чуваше. Излязох вънка, видях, че има черен дим, и оттам разбрах. Седяхме си вкъщи, гледах от прозореца какво става“, разказва Марияна Калинова от село Боянци.

Сред огненото бедствие полицаи от Асеновград попадат и на щъркел в беда – той е спасен от пламъците, откаран е в полицията, а днес е предаден на природозащитници.

Редактор "Екип на Петел",

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