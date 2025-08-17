Овладян е пожарът край Българово

Снимка: Община Бургас

6 часа продължи борбата с пожара във вилната зона Лозницата край град Българово в Община Бургас. 17 постройки и 4 хиляди декара борова гора изгоряха. Системата за ранно продупреждение БГ Алърт беше активирана, а хората бяха евакуирани.

От запалени огньове в дворовете на 2 къщи пламва пожара, който се разраства бързо заради силния вятър. В гасенето се включиха 14 противопожарни автомобила от цялата област, 6 водоноски, хеликоптер на ВВС, трактори и техника на земеделски стопани и много доброволци.

Георги Златев и Димитър Попов – 17 годишни момчета от Българово:

"Възрастни хора, как да ги оставиш. Събрахме се и се мобилизирахме. Над 100 човека бяхме на място".

3 противопожарни екипа останаха дежурни на място тази нощ, каза директорът на регионалната пожарна служба ст. комисар Н.Николаев за БНР.

Ще бъдат ли санкционарани хората виновни за пожара, обяснява кметът на Българово Констанитин Щерионов:

"Полицията ще направи разследвания. Ще има санкции. Обезателно трябва да се вземат мерки за такъв тип пожари".

