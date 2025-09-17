Овладян е пожарът в Рила

Булфото

Овладян е пожарът в планина Рила, над река Илийна, каза говорителят на Областната дирекция на МВР - Кюстендил Катя Табачка, цитирана от БТА.

Заради трудния терен гасенето на тлеещите огнища е по-бавно. Огънят слиза към мокри дерета, допълни Табачка.

Днес на терен са пожарникари от Кюстендил и Рила, екип от Рилската света обител и служител на „Специализирани оперативни дейности“ в Благоевград, който ще огледа терена с дрон.

Пожарът избухна на 9 септември и обхвана около 900 дка площ при надморска височина от 2200 метра.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!