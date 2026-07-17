Овладян е пожарът в иглолистна гора край благоевградското село Хърсово

Кадър Югозападното държавно предприятие

Пожарът, възникнал в иглолистна гора край благоевградското село Хърсово, е овладян.

Пожарникарите са все още на терен, уточниха за БТА от Югозападното държавно предприятие. На място има около десетима служители от Държавно горско стопанство „Благоевград“.

Огънят е обхванал около шест-седем декара иглолистна гора в района на махала Горни Двуяци, като в района наблизо няма къщи, допълниха от ЮЗДП.

В гасенето на пожара са се включили екипите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград и доброволците от Доброволно формирование „Георги Измирлиев – Македончето“.

От държавното предприятие призовават гражданите да бъдат изключително внимателни при боравене с огън сред природата и при забелязване на дим или пламъци незабавно да подават сигнал на телефон 112.

Редактор "Екип на Петел",

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