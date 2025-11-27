Овощари: Сега е моментът да засадите плодни дръвчета

кадър: Телевизия Шумен, youtube

Ако сте решили да засадите плодни дръвчета точно сега е моментът, съветват овощарите. За да стане красиво дърво и да ражда добри плодове обаче има тънкости, към които е добре да се придържаме още в началото на процедурата. Първо почистване внимателно корените от нагнивания, счупвания и др.

„Дръвчето се поставя с присадката на север, който иска, разполагаме добре корените в дупката и внимателно засаждаме дръвчето с рохка пръст“, обясни Велимир Дончев, асистент в Земеделски институт – Шумен.

Дълбочината на дупката също не се прави на случаен принцип. Трябва да е два пръста над корените. Щом засипем на половина фиданката, пристъпваме към поливането й.

„Поливането може да бъде извършено на този етап, защото не е нужно да поливаме повърхностния слой, а е достатъчно да полеем там, където са корените“, посочи Велимир Дончев за tvshumen.bg.

Задължително в този момент поставяме опорния кол, към който ще бъде завързано дръвчето. Поставя се в близост до основното стъбло, като се пазят корените от нараняване. Не е зле да бъдат взети мерки срещу изгризване на овошката. Правят се от всякакви материали, по избор на стопанина. На шуменския кооперативен пазар има интерес към младите плодни дръвчета след щетите, които нанесе природата тази пролет.

Сред родните плодни дръвчета, от разсадниците предлагат и южни плодове, нетипични за нашите ширини, които с повече грижи могат да виреят и дават плодове и тук.

„По-екзотичните са ми нар, смокиня, райски ябълки и хинапът, последните години започна много да се търси, полезно е доста и всеки почва да го търси“, отбеляза Гюнай Мехмедов, служител в разсадник.

За зимния период е добре да се предпазват от студа и да се развият напролет. Обикновено на втора и трета година ще започнат да дават плодове.

