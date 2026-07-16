Овцете, оцелели 90 дни в скално плато до Кърджали, вече са обект на научно изследване

Снимка Пиксабей

Невероятният случай с двете овце и едно агне, които оцеляха близо три месеца в труднодостъпно скално плато под крепостта Моняк край Кърджали, вече е описан в научна публикация. Това съобщи за БНР д-р Руско Петров – преподавател във Ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет и член на природозащитната организация „Зелени Балкани“, който участва в спасителната акция.

Научният труд е публикуван в международното списание Animals – издание с висок престиж - Q1. Автори на статията са д-р Руско Петров, д-р Мирела Спасова-Казакова и д-р Мехмед Халил, пише novini.bg.

„Успяхме да съберем всички данни и да подготвим научна публикация, в която описваме как тези три животни са успели да преживеят повече от 90 дни на скална площадка почти без достъп до храна и вода. Случаят предизвика интерес и сред рецензентите на списанието, които също се питаха как животните са оцелели толкова дълго време при подобни условия“, разказа д-р Петров.

Според него животните са останали блокирани на скалата от края на декември 2025 г. до 17 март 2026 г. В научното изследване са включени и резултатите от ветеринарномедицинските прегледи, извършени непосредствено след спасяването им.

„Веднага след извеждането им взехме кръвни проби и изследвахме 19 биохимични показателя, за да установим състоянието им. Оказа се, че една от овцете дори е успяла да отгледа агне въпреки оскъдните хранителни ресурси. Вероятно животните са се снабдявали с вода основно от росата по скалите“, обясни ветеринарният лекар.

Крепостта Моняк се намира на около 11 километра източно от Кърджали, край село Широко поле. Районът е известен със стръмните и на места почти отвесни скали, които правят достъпа изключително труден.

Алпинисти ще спасяват бедстващи овце в дълбока пропаст близо до Кърджали

Спасителната операция беше проведена през март с участието на около 25 души – трима алпинисти, доброволци от „Зелени Балкани“ и повече от 20 студенти по ветеринарна медицина от Тракийския университет. Ръководител на екипа беше д-р Руско Петров.

Той подчерта, че акцията не би била възможна без помощта на десетки хора и организации. Сред тях са доброволците Антони Капралов и Стойко Стефанов, които са се спуснали в опасната пропаст заедно с него, журналистите от Радио Кърджали и предаването „България в 60 минути“, които са дали гласност на случая, както и фотографът на Радио Кърджали Георги Аргиров, чиито снимки са включени в научната публикация.

„Когато науката, медиите, неправителствените организации и хората с добри сърца се обединят около една кауза, резултатите могат да бъдат впечатляващи. Този случай го доказа по безспорен начин“, каза още д-р Петров.

По думите му подобни спасителни операции не са рядкост за доброволците от Спасителния център за диви животни към „Зелени Балкани“, но случаят край Моняк е бил различен, защото за първи път екипът е спасявал селскостопански животни при толкова сложни теренни условия.

Публикуването на изследването в престижно международно списание е признание както за научната работа на авторите, така и за усилията на всички, участвали в спасяването на животните. Историята на овцете и агнето от Моняк се превръща в пример как една спасителна акция може да се превърне в ценен научен принос с международен отзвук.

Редактор "Екип на Петел",

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