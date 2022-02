Ожесточени улични боеве в Киев: Руска ракета взриви жилищен блок

Колаж Myroslava Petsa, Туитър и Факти

В Киев се води истинска кървава улична битка, която напомня разкази от Втората световна война.

Бомбоубежищата са препълнени.

Ракета е попаднала в жилищен блок при обстрел на летище Жуляни в района на Киев, предаде Киев ИНФО.

По улиците на Киев се водеха битки в ранните часове днес, третия ден от руското военно нахлуване в Украйна, предаде БНР.

Жестока престрелка с автоматично оръжие се води в метрото в Киев. Чуват се и взривове.

За сражения се съобщава и в района на Зоологическата градина.

Руската армия е атакувала военно поделение в Брест, но е отблъсната от украински спецчасти.

Това става часове след предупреждението на президента Володимир Зеленски, че силите на Москва ще се опитат да превземат столицата преди зазоряване, посочва агенция Франс прес.

Водели се боеве между намиращите се в района на централния булевард на града метростанции, където е дислоцирана охраняващата Генералния щаб 101-а украинска бригада.

Стрелба и взривове се чували в целия Соломянский район на столицата, който е непосредствено преди централната част.

Битка имало и от другата страна на Днепър.

I gave birth to my daughters in a martenity hospital that’s just a block away from this building. Women having their children in basement is a new Kyiv reality. https://t.co/yWC0nMFQt5