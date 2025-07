Ози Озбърн се завърна

Кадър уикипедия darkbladeus

Музикалните продукции на Ози Озбърн и неговата група "Блек Сабат" се завърнаха в британските класации след смъртта на легендата на хеви метъла, предаде ДПА.

Хитът Paranoid на "Блек Сабат", който през 1970 г. достигна четвърто място, се завърна в топ 40 (на 32-ро място) за първи път от почти 45 години, съобщи официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете. 76-годишният Озбърн почина на 22 юли, а The Ultimate Collection на "Блек Сабат" направи десант в класацията за албуми, изкачвайки се с цели 129 места до 22-ра позиция.

Това е една от шестте продукции на "Блек Сабат" и Озбърн в класацията тази седмица. Класическият албум на "Блек Сабат" от 1970 г. Paranoid е на номер 52, колекцията с хитове на Ози Озбърн от 2014 г., озаглавена Memoirs Of A Madman, заема на 60-о място, Prince Of Darkness е на 71-во място и Mob Rules на групата се позиционира на 107-а позиция.

Това все още означава твърде малко продажби спрямо звездите на днешни ден като Джъстин Бийбър и Сабрина Карпентър, но не е невъзможно паметта на легендата да продължи да генерира интерес към музика отпреди половин век.

И други ветерани, при това съвсем живи - братята от "Оейзис", продължават да доминират в британските класации, докато са на турне за пръв път от близо две десетилетия. Сингълът Wonderwall, издаден през 1995 г., се завърна в класацията на 27-о място, присъединявайки се към другите хитове Don't Look Back in Anger на 22-ро място и Live Forever на 23-та позиция. Групата има и три албума в челната петица на британския чарт: Time Flies... 1994-2009 е на №3, (What's The Story) Morning Glory? е четвърти, а Definitely Maybe заема петото място.

На снощния си концерт на "Уембли" "Оейзис" също отдаде почит на покойния Ози Озбърн. На лондонския стадион братята Лиъм и Ноел Галахър ще имат седем планирани изяви: пет този месец и още два през септември. Както и на предишните концерти, Лиъм и Ноел излязоха на сцената хванати за ръка, започнаха с Hello и продължиха с класически парчета като Some Might Say и Morning Glory. "Искам да посветя тази песен на Ози Озбърн, звездата на рокендрола", каза вокалистът Лиъм към края на шоуто, преди да подкара Rock 'N' Roll Star от албума Definitely Maybe (1994).

Преди да се качат на "Уембли", братята Галахър имаха изяви в Манчестър и Кардиф, а след Лондон ще свирят в Единбург и Дъблин. По-късно през годината групата ще посети Япония, Южна Корея, Южна Америка, Австралия и Северна Америка. Турнето, обявено през август м.г., дойде 16 години след драматичната раздяла през 2009 г., когато Ноел напусна "Оейзис" след кавга зад сцената на фестивал в Париж.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!